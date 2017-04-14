УЕФА опасается атаки террористов во время финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел закрытое совещание с властями Уэльса по поводу обеспечения беспрецедентного уровня безопасности на финальном матче Лиги чемпионов - 2016/17, который пройдет 3 июня в Кардиффе, передает The Sun.

Отмечается, что арена «Миллениум», где состоится встреча, оборудована выдвижной крышей. По информации источника, УЕФА хочет, чтобы данная крыша была полностью закрыта в ходе поединка для исключения вероятности атаки террористов с использованием дронов.

На этой неделе террористической атаке подверглись футболисты дортмундской «Боруссии» — в результате нападения пострадал защитник команды Марк Бартра.