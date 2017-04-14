Министр Шахин Мустафаев об искусственном завышении цен

«На последнем заседании Кабмина глава государства дал серьезные поручения по предотвращению искусственного завышения цен. Министерство экономики в рамках своих полномочий осуществляло необходимые меры, однако после окончания совещания такого рода мероприятия приняли более интенсивный характер», — цитирует АПА заявление министра экономики Шахина Мустафаева.

По его словам, зона охвата мониторингов на потребительском рынке расширилась.

«Естественно, Министерство экономики будет бороться с искусственным завышением цен и предпримет для этого все необходимые меры», — отметил Шахин Мустафаев.