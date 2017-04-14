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Министр Шахин Мустафаев об искусственном завышении цен

 

«На последнем заседании Кабмина глава государства дал серьезные поручения по предотвращению искусственного завышения цен. Министерство экономики в рамках своих полномочий осуществляло необходимые меры, однако после окончания совещания такого рода мероприятия приняли более интенсивный характер»,  цитирует АПА заявление министра экономики Шахина Мустафаева.

По его словам, зона охвата мониторингов на потребительском рынке расширилась.

«Естественно, Министерство экономики будет бороться с искусственным завышением цен и предпримет для этого все необходимые меры»,  отметил Шахин Мустафаев.

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