Москва, Дамаск и Тегеран настаивают, что США и их союзники должны уважать суверенитет Сирии, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы настаиваем, чтобы США и их союзники уважали суверенитет Сирии и не допускали каких-либо действий наподобие акции 7 апреля (удар по авиабазе «Шайрат» в САР), которые чреваты самыми серьезными последствиями не только для региональной, но и глобальной безопасности, для тех основ, на которых зиждется сегодняшнее международное право и миропорядок», — сказал Лавров по итогам переговоров с главами МИД Ирана и Сирии.

Трехсторонняя встреча Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Валида Муаллема началась в пятницу в Москве. За час до этого Лавров провел двустороннюю встречу с иранским коллегой Зарифом, а накануне состоялись его переговоры с Муаллемом, прибывшим в Москву для консультаций.

Министры попробуют договориться о совместных мерах, направленных на сохранение политического урегулирования в Сирии. Переговоры проходят на фоне последних событий вокруг инцидента с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб, в котором сирийская оппозиция и Запад обвинили сирийские власти, а также после ракетной атаки США на сирийскую военную базу в провинции Хомс.