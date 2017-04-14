Заместитель начальника войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Армении полковник Артур Погосян в интервью армянским СМИ выступил с заявлением, которое с недоумением было воспринято в Азербайджане. По его словам, «весь Азербайджан, включая столицу Баку, находится под нашим непосредственным контролем в режиме онлайн».

«Прежде всего отмечу, что система ПВО всегда была в центре внимания военно-политического руководства нашей страны. И до апреля она систематизированно и направленно развивалась. Противник тратил миллиарды для усиления своих военно-воздушных сил, а мы, естественно, приобретали эффективные средства для противодействия и асимметричного ответа. Наши комплексы в десятки раз дешевле, но могут нейтрализовать их приобретения.

Например, зенитно-ракетные комплексы С-300, которые способны поражать десятки мишеней на значительных расстояниях, системы «Бук» и «Куб». Зенитно-ракетный комплекс «Оса-АК» также может быть эффективно применен. После апрельских событий, конечно, сделаны соответствующие выводы. Приобретены в довольно большом количестве переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и «Верба». В течение одного года мы создали крепкую противовертолетную систему. Сейчас эти системы могут открыть массированный огонь по небольшим мишеням и эффективно поразить их. Речь идет о зенитных самоходных установках ЗУ-23-2, С-60, ЗСУ-23-4 «Шилка», - рассказал Погосян.

По его словам, после апреля силами военно-промышленного комплекса Армении разработана эффективно действующая радиолокационная станция нового поколения.

Между тем, как рассказал haqqin.az военный эксперт Азад Исазаде, в период заката Советского Союза на территории Азербайджана располагалась отдельная армия ПВО Вооруженных Сил СССР.

«С территории Азербайджана советские ПВО контролировали значительную часть воздушного пространства Армении. Дело в том, что Армения - горная страна и здесь невозможно организовать полное прикрытие своего воздушного пространства. Именно поэтому многие радарные и пусковые установки на территории Азербайджана прикрывали воздушное пространство Армении, а не наоборот. И как бы техника сейчас не развивалась, все равно горный рельеф не позволяет Армении полностью контролировать даже свое воздушное пространство. Из-за этого она и присоединилась к единой системе ПВО России», - рассказал Исазаде.

По его словам, сейчас Армению прикрывают частично свои ПВО, а частично российские. «Безусловно всегда есть риск, что ПВО России может оказать информационную поддержку Армении и взять под контроль какие-то наши пусковые установки, но это уже вмешательство третьего государства. В настоящее время Россия и Азербайджан расширяют сотрудничество. Апрельские бои показали, что Россия не приняла прямое участие в боевых действиях, а заняла нейтралитет и только политически повлияла на приостановление боевых действий. То есть это уже не 1990-е годы, когда российская армия иногда открыто поддерживала Армению».

«Разговоры о том, что Армения самостоятельно может контролировать воздушное пространство Азербайджана, – блеф. Да, какие-то зоны безусловно попадают под контроль радаров с территории Армении или Карабаха, но то же самое происходит у нас.

ПВО, расположенная в Нахчыване, просматривает практически все воздушное пространство Армении вплоть до Еревана. А ПВО в Азербайджане полностью контролирует нашу территорию, так что любая угроза будет предотвращена. Мы должны понимать, что система ПВО в Армении есть, и она не слабая, но, конечно же, ее нельзя сравнивать с нашей», - подчеркнул Исазаде.

Другой военный эксперт, Ильхам Агаларов, заявил в свою очередь, что слова полковника Артура Погосяна - ложь.

«Система ПВО ВС Армении советского и российского производства. ВС Азербайджана же используют ПВО в основном российского и израильского производства. То есть даже теоретически ПВО ВС Армении слабее азербайджанской. И в случае начала войны в этом можно будет убедиться на практике», - заключил Ильхам Агаларов.