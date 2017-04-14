Сегодня, 14 апреля, на пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается нашумевший законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий», в котором содержится длинный список мест, где будет запрещено курить. Список настолько большой, что легче, наверное, было бы перечислить места, где курить можно.

Итак, согласно статье 10 законопроекта, под запретом курение во всех учебных заведениях, на территории учреждений спорта и культуры, в поликлиниках, больницах, санаториях.

Есть пункт о запрете курения на территории автозаправочных станций, на рабочем месте и в других рабочих зонах, на территориях организаций, управлений, учреждений вне зависимости от организационно-правовой формы.

Почему-то предлагается запретить курить во всех барах, ресторанах и кафе, вместо того чтобы поделить помещение на курящую и некурящую зоны.

В списке детские площадки, кинотеатры, цирк, выставочные залы, места для массового отдыха, музеи, библиотеки.

Предлагается запретить курить в неустановленных местах в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах городских, междугородних автобусов, маршрутных такси и городского электротранспорта.

Нечего ловить курильщикам в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, в лифтах и на лестничных клетках в жилых домах, таксофонах, помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, социальных услуг, общественного питания, на рынках, нестационарных торговых объектах.

Список дополняют подземные и крытые надземные переходы, станции метрополитена и т.д.

То, что курение вредно, - это очевидно. Но зачем Азербайджану следовать в фарватере Запада, который в борьбе с курением дошел до тотального ущемления прав курильщиков?

Кстати, в большинстве мест, обозначенных в списке, нельзя было курить и ранее. И законопослушные граждане этого не делали. Но, как показывает жизнь, если кто-то захочет, тот и в самолете закурит.

В лифте курить нельзя? Ну так нормальные люди и без того там не курили, а те, кто заходит в кабину с зажженной сигаретой, будут делать это и впредь.

В автобусах запретят курить? Но такой запрет и раньше действовал, а водители как курили, так и курят.

И еще вопрос: кто будет следить за запретами? Вспоминается, как пару лет назад под угрозой штрафов запретили придерживать двери вагонов метров и мусорить на улицах. Ничего не изменилось. Двери придерживают, мусор бросают. Никто никого не наказывает.