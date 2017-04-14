Армянка родила 78-летнему экс-правителю Абашидзе третьего ребенка

Бывший глава Аджарии Аслан Абашидзе в 78-летнем возрасте в третий раз стал отцом — 5 апреля у него родился сын Александр, рассказал Sputnik Грузия его родственник Ростом Абашидзе.

От первого брака Магули Гогитидзе, которая скончалась от рака несколько лет назад, у Абашидзе двое детей - Георгий и Диана.

Нынешней супруге Абашидзе — Анне, родившей ему сына, 45 лет. Со второй супругой, по происхождению армянкой, Абашидзе познакомился, когда жил в Батуми (АР Аджария). Вынужденный покинуть родные места и переехать в Москву, Абашидзе забрал ее с собой.

Абашидзе руководил Аджарией с 1991 по 2004 год, он покинул Аджарию в мае 2004 года после "аджарской революции", последовавшей вслед за "революцией роз".