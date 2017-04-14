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Президент Афганистана посетит Азербайджан

Автор: Отдел информации 

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани посетит Азербайджан, заявил Trend в пятницу посол этой страны Мохаммад Таги Халили.

По словам дипломата, афганский лидер вместе с главой внешнеполитического ведомства Салахуддином Раббани примет участие во встрече министров стран-участниц формата «Сердце Азии  Стамбульский процесс».

Посол напомнил, что 17 марта в Баку уже состоялось заседание высокопоставленных должностных лиц стран-участниц «Сердце Азии  Стамбульский процесс».

«Встреча, скорее всего, состоится во второй половине года, дата пока уточняется»,  сказал дипломат.

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