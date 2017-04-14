На финансовом рынке Азербайджана наблюдается невиданная до сих пор в мировой практике ситуация. Курс доллара по отношению к манату в коммерческих банках страны колеблется вблизи отметки 1,65, хотя официальный курс Центробанка (ЦБА) установлен на отметке 1,7031! Получается, что банки стали работать в ущерб себе, хотя такое поведение не характерно для бизнеса, где четко работает единственное правило: ни одно предприятие не будет работать без прибыли. Извлечение прибыли – главная задача бизнеса, и банки здесь не составляют исключения.

По известной нам до сих пор схеме, коммерческие банки обычно покупают доллары на аукционах ЦБА и продают их в дальнейшем с учетом собственных интересов (банковская маржа в стране ликвидирована). И вот получается какой-то парадокс. То ли все азербайджанские банки посходили с ума и стали продавать доллары населению дешевле, чем купили сами на аукционе, то ли у них вдруг чувство высокого патриотизма так ударило в голову, что они решили окончательно положить конец диктату доллара.

Простая логика подсказывает, что доллары, которые сегодня продают населению банки, куплены не на аукционе.

Скорее всего, это как раз те самые доллары, которые население сдает в эти же банки, чтобы получить взамен родные манаты, дефицит которых в последнее время испытывается. То есть банки проводят свои валютные операции, минуя Центробанк. По большому счету, банки имеют полное право на это, да и ЦБА все это особо не должно заботить. Но не все в данном вопросе так гладко, как кажется на первый взгляд.

Раз Нефтяной фонд продает на аукционе ЦБА свои доллары, значит, их кто-то покупает. А если учесть, что доступ к аукциону имеет только ограниченный круг, состоящий из коммерческих банков, то можно предсказать лишь два возможных варианта.

Первый - когда банки все-таки скупают валюту на аукционе и по этому завышенному курсу продают ее затем столь же ограниченному кругу импортеров с учетом собственной маржи. Импортерам с учетом сложившейся на валютном рынке страны ситуации это все равно выгодно. А населению они уже по низкому курсу продают доллары, которые скупает у него же по более дешевой цене, так как спрос на валюту со стороны населения в последнее время сильно упал.

Хотя практически реализовать такой механизм сложно, но исключать его тоже нельзя. Но, как бы там ни было, получается непорядок, при котором на рынке вновь действуют два курса. Правда, в отличие от недавнего прошлого, влияние на курс валюты "черного рынка" исключено, но наличие двух банковских показателей курса все же отрицательно сказывается на рынке в целом.

Есть и второй вариант, когда доллары Нефтяного фонда скупает сам Центробанк. Фонд должен осуществлять свои трансферты в бюджет строго по графику, и если нет других покупателей, то покупателем и должен выступать ЦБА. Таким образом, и Фонд осуществляет свои трансферты, и ЦБА пополняет свои валютные резервы.

О большей вероятности именно этого механизма свидетельствует и такой объявленный недавно факт - валютные резервы ЦБА с начала текущего года выросли на 1 млрд долларов. Не будем гадать, насколько велика роль Центробанка в стабилизации курса маната, и даже некотором его укреплении, но ЦБА умело пользуется таким случаем, чтобы максимально сберечь активы Нефтяного фонда. И доллары Фонда, вместо долгой цепочки Нефтяной фонд - Центробанк (условно) - коммерческие банки - бизнес и население, проделывают более короткий путь Нефтяной фонд – Центробанк. И опять все вроде идет гладко.

Но все ли? Центробанк уже давно, по заверениям его главы Эльмана Рустамова, пустил манат в свободное плавание и не вмешивается в регулирование его курса. Это означает, что курс маната устанавливается рынком в соответствии со спросом на него и предложением. Но если ЦБА закупает валюту Нефтяного фонда дороже рыночных цен, к которым все же ближе цены в коммерческих банках, то получается, что он противоречит заявлениям своего председателя.

Ведь такая операция означает не что иное, как прямое участие на валютном рынке с желанием поддержать более высокий курс доллара. Если бы таково было желание Нефтяного фонда, то понять его было бы нетрудно, так как более высокий курс доллара способствует обеспечению его трансфертных обязательств с наименьшими потерями своих валютных резервов. Но при чем тут ЦБА с его противоречащими собственной логике заявлениями.

Вместо того, чтобы наладить вместе с коммерческими банками, наконец, кредитование экономики, ЦБА по-прежнему создает им условия для наживы за счет простых валютных операций.

А банки тем временем продолжают сокращать кредитование экономики, которое за два месяца с начала текущего года рухнуло в 1,33 раза, составив 15395,9 млн. манатов против 15938,3 млн. манатов на 1 января 2017 и 21164,5 млн. манатов на начало 2016 года.

По оценкам Палаты надзора над финансовыми рынками, необслуживаемые кредиты в текущем году выросли с 1693,3 млн. манатов до 1711,5 млн. манатов, за два месяца чистое кредитование экономики снизилось с 14,245 млрд. до 13684,4 млн. манатов. Немаловажен и тот факт, что за два месяца этого года банковский сектор уже покинули 285 сотрудников, из которых 266 уволились только в феврале.

Выходит, что предлагаемые ЦБА методы не устраивают не только экономику страны целом, но и сами банки. И вновь становится неясно, чьи же интересы призван соблюдать Центробанк - узкого круга финансовых кругов, меняющегоя в зависимости от ситуации, или государства в целом. Государству, да и населению подобные манипуляции не нужны, они не только сбивают четкий ритм финансового рынка, но и вызывают тот самый ажиотаж, который заканчивается паникой с последующей девальвацией маната.