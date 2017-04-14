Депутат Ильхам Алиев: «Почему в Администрации президента запретили курить, а в парламенте – нет?»

Депутат Милли Меджлиса Ильхам Алиев предложил запретить курение сигарет в фойе парламента.
Как передает Report, И.Алиев заявил об этом при обсуждении на сегодняшнем пленарном заседании парламента законопроекта «Об ограничении использования табачных изделий».
Он заявил, что в Администрации президента уже свыше десяти лет запрещено курить: «Некоторое время я работал там. Может быть, кто-то и курил тайно. Однако хочу сказать, что место для курения не предусмотрено. Предлагаю ввести запрет на курение в фойе Милли Меджлиса».