Дежавю: Роухани снова против Ахмадинежада

Действующий президент Ирана Хасан Роухани зарегистрировался в качестве кандидата на президентские выборы в Иране, передает РИА Новости.
Вице-президент Ирана Хуссейн Али Амири подтвердил в феврале, что Роухани принял решение баллотироваться на второй срок на президентских выборах.
Ранее в кандидаты зарегистрировался экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.
Регистрация кандидатов в президенты Ирана стартовала во вторник и завершится в субботу. Агитационная кампания продлится 20 дней.
Ахмадинежад после отставки