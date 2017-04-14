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Сколько заработал за год Путин?

Автор: Отдел информации 

Президент России Владимир Путин заработал в 2016 году около 8,858 миллиона рублей, в то время как годом ранее доход главы государства составил 8,891 миллиона рублей, следует из декларации, размещенной на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.

В 2014 году доход главы государства составил 7,654 миллиона рублей. В 2015 году Путин принял решение урезать себе зарплату на 10%.

В 2015 году были задекларированы земельный участок, квартира, гараж, а также квартира и гаражное место в пользовании. Из движимого имущества — автомобили ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Р, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». Он имеет в собственности земельный участок площадью 15 соток, квартиру (77 квадратных метров) и гараж (18 квадратных метров). В пользовании у главы государства также указывалась квартира площадью 153 квадратных метра и гаражное место (18 квадратных метров)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,58 миллиона рублей, в 2015 году доход премьера составил почти 8,8 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства РФ.

Как и в прошлые годы, у Медведева в длительной аренде на 49 лет находится земельный участок в 47 соток, в собственности - квартира площадью 367,8 квадратных метра, а также два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Супруга главы правительства, как в прошлом и в позапрошлом годах, в этот раз ничего не заработала. У нее в собственности осталась иномарка Volkswagen Golf, два машиноместа, в ее пользовании квартира в 367,8 квадратных метра.

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