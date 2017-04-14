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Азербайджан закупил «Боинги» на миллиард долларов

Автор: Отдел информации 

Азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и американская аэрокосмическая корпорация Boeing подписали контракт на приобретение десяти пассажирских самолетов Boeing-737 MAX, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Документ был подписан сегодня в Баку президентом Silk Way Holding Зауром Ахундовым и старшим вице-президентом компании Boeing Марти Бентроттом. На церемонии подписания присутствовали президент AZAL Джахангир Аскеров и посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Общая сумма соглашения составляет около 1 млрд долларов.

На основании предварительного обсуждения с Экспортно-импортным банком США (Ex-Im Bank) впервые в истории гражданской авиации Азербайджана финансирование сделки по приобретению воздушных судов будет осуществлено без предоставления государственных гарантий.

Отметим, что договоренность на поставку в Азербайджан современных воздушных судов Boeing-737 MAX была достигнута летом прошлого года в рамках аэрокосмического салона Farnborough Airshow-2016 в Великобритании.

Первые два самолета новейшего поколения будут доставлены в Азербайджан к концу 2018 года, остальные – до конца 2020 года.

Как заявил журналистам Заур Ахундов, подписанием данного соглашения гражданская авиация Азербайджана вступает в новый этап своего развития.

«Silk Way Airlines получит десять новых современных самолетов производства Boeing. Мы планируем предоставлять эти самолеты другим авиаперевозчикам на основе операционного и финансового лизинга. Этот проект имеет очень хорошую перспективу», - сказал он.

По словам посла Роберта Секуты, подписанный документ является показателем очень тесных отношений между США и Азербайджаном. «Самолеты, производимые корпорацией Boeing, отличаются своей надежностью, этими самолетами безопасно осуществляются как пассажиро-, так и грузоперевозки. Мы очень заинтересованы в подписании такого документа с азербайджанской компанией и очень удовлетворены достигнутым соглашением»,- сказал посол.

Он также выразил готовность своей страны сотрудничать с создаваемой в Азербайджане низкобюджетной компанией BUTA AİRWAYS.

По словам Марти Бентротта, закупаемые Азербайджаном современные самолеты, рассчитанные на 189 пассажиров, очень эффективные и надежные. «Подписанное соглашение мы считаем очень важным торговым соглашением между США и Азербайджаном», - сказал он.

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