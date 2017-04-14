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В британской разведке нехватка русскоязычных

 

Правительство Великобритании опубликовало вакансию, в которой призывает русскоязычных лингвистов сделать карьеру в разведведомствах, сообщает Daily Mail.

На фоне взаимных обвинений России и Великобритании по сирийскому вопросу британское правительство опубликовало вакансию, в которой призывает русскоязычных лингвистов сделать карьеру в разведведомствах. При этом помимо навыков перевода этим сотрудникам понадобятся знания о культуре, истории, политике и идеологии России.

Успешные кандидаты, которые будут получать зарплату, превышающую 30 тысяч фунтов стерлингов, займутся анализом российской разведки, чтобы "обезопасить страну".

Вакансия была опубликована спустя два дня после того, как министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сказал, что удручен решением России наложить вето на резолюцию ООН по вопросу предполагаемой химической атаки в Сирии.

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