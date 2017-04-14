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В Москве задержали известного телеведущего Он нарядился в костюм пениса

Автор: Отдел информации 

В центре Москвы задержали ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова, нарядившегося в костюм пениса. Об этом сообщает Русская служба BBC.

По ее информации, журналист перед этим сфотографировался рядом с установленной столичными властями инсталляцией, символизирующей пасхальное яйцо.

«Инсталляция от заместителя мэра Москвы Петра Палыча Бирюкова и департамента по благоустройству. Полиция не оценила - Пашу задержали», — приводит BBC слова коллеги ведущего Сергея Ерженкова.

12 сентября 2016 года на Лобкова и его знакомого было совершено нападение на 4-й Тверской-Ямской улице. Виновного в произошедшем 21-летнего гражданина Белоруссии Александра Шелоника приговорили к двум годам лишения свободы.

В декабре 2015 года ведущий признался, что у него в 2003 году был обнаружен вирус иммунодефицита человека.

Лобков стал журналистом на телеканале «Дождь» в 2012 году. До этого он работал на НТВ — с перерывами с 1993 года.

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