Директора ЦРУ и экс-госсекретаря арестуют в Турции

В случае въезда на территорию Турции директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан и ведущие сотрудники структуры Грем Фуллер, Герни Барки, прокурор Прит Бхарара, Михаэль Рубин будут арестованы, сообщает Anadolu.

Прокуратура Стамбула обвиняет их в сотрудничестве с проповедником Фетхуллахом Гюленом и в организации госпереворота 15 июля 2016 года.

В числе обвиняемых есть также бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Согласно информации, Турция в целом обвиняет 17 бывших и нынешних госчиновников США в сотрудничестве с FETÖ и участии в госперевороте 15 июля 2016 года.