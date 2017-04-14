7-9 апреля в Гамбурге состоялись мероприятия по подготовке к акциям протеста против саммита «Большой двадцатки», намечающегося в июле. Прошла встреча более 800 активистов из многих стран Европы. Сам же Гамбург все больше показывает свое негативное лицо, направленное против левых политических протестов, а городские власти объявляют о массовых ограничениях свободы собраний.

Около 50 активистов из многих стран собрались 7 апреля для организации акции «Нет «Большой двадцатке». На встрече, в которой участвовали представители всех стран Европы, были продемонстрированы видеопослания из Аргентины и США.

Альянс Блоккупай, остающийся в тени, играет во всем этом не самую последнюю роль. Чтобы не мешать мобилизации среднего класса, Блоккупай принял решение не использовать свое имя при организации протеста. Тем не менее, среди основных организаторов акции много представителей альянса.

Блоккупай принял решение, что для протестов против «Большой двадцатки» необходимо широкое международное участие. Однако основную работу по организации протеста должна взять на себя гамбургская ячейка альянса. На международной встрече Альянса Блоккупай в Брюсселе в ноябре 2016 года было принято решение опубликовать международный призыв к участию в запланированной акции и распространить его по всей Европе. (https://blockupy.org/en/6832/lets-use-the-anti-g20-mobilization-as-stage-and-step-of-our-struggles-for-a-europe-from-below/)

В результате предпринятых усилий прошли организационные встречи на национальном уровне в Риме, Болонье, Лондоне и Париже. Намечены еще несколько подготовительных встреч в других городах Европы.

Хотя в подготовке акций протеста принимают участие многие организации и объединения, основную роль в процессе играют Blockupy International и Alter Summit. Организация Alter Summit, базирующаяся в Брюсселе, состоит более чем из 200 объединений и альянсов, связанных с профсоюзами, в основном в Восточной Европе. Blockupy International имеет большое влияние в странах Западной Европы и, несмотря на свою маленькую организационную структуру, является важным участником международного протестного движения.

После конференции, вечером 8 апреля, ее участники провели демонстрацию перед местом проведения саммита «Большой двадцатки». Около тысячи человек хотели принять участие в акции. Однако наше право даже на такую маленькую акцию пришлось отстаивать в суде. Демонстрация успешно завершилась при массовом скоплении полицейских сил. Если считать это своеобразным предвкушением основного протеста, то нам немного осталось до создания в Германии полицейского государства.