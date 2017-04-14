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В США задержали мужчину, угрожавшего Трампу

Автор: Отдел информации 

Мужчина, предположительно угрожавший церквям и президенту Дональду Трампу, а также похитивший из магазина 18 единиц стрелкового оружия, задержан в США, сообщил телеканал Fox 6 Milawakee.

По данным телеканала, Джозеф Якубовски был задержан в пятницу утром на ферме в штате Висконсин.

Ранее в Висконсине объявили в розыск ограбившего оружейный магазин мужчину. ФБР объявило о награде в 10 тысяч долларов за информацию, которая приведет к его поимке. Предположительно, оружейный магазин в городе Джейнсвилл ограбил Джозеф Якубовски, который в день ограбления отправил Трампу манифест с критикой властей объемом в 161 страницу. По данным СМИ, манифест содержит множество антирелигиозных высказываний. Белый дом его получил.

Позже появилась информация, что власти штата расследуют письменные угрозы в адрес церквей от лица Якубовски в связи с предстоящим праздником Пасхи. Из-за них были усилены меры безопасности в церквях, а в одном из округов Висконсина отменили ежегодные пасхальные развлечения для детей, сообщает РИА Новости.

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