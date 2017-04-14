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Манат стабилен как никогда

 

Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 17 апреля.

Как сообщили haqqin.az в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7026 маната.

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