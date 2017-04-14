В Азербайджане объявлена тотальная война с курением. Принятым Милли Меджлисом законом «Об ограничении использования табачных изделий» введен запрет на курение в закрытых помещениях и общественных местах. Азербайджанским телеканалам предписано ежедневно не менее 90 минут эфирного времени, причем в основном в прайм-тайм, посвящать антитабачной пропаганде и агитации за здоровый образ жизни.

Оказывать телевидению всяческую поддержку предписано органам исполнительной власти, научным учреждениям, НПО и др.

Новый закон, по сути, направлен не вообще на запрет курения, а на то, чтобы оградить некурящих людей от вдыхания табачного дыма. Но и, разумеется, в перспективе целью этого нормативного акта является добровольный отказ от табака подверженных этой зловредной привычке.

Развернувшуюся в Азербайджане войну с курением первыми приветствовали врачи-пульмонологи. Это и понятно, именно эти специалисты ежедневно сталкиваются со страшными, нередко непоправимыми последствиями пристрастия к табаку во всех его видах.

Курение вызывает массу заболеваний бронхолегочной системы человека, отметили в НИИ легочных заболеваний имени Вели Ахундова, выражая haqqin.az свое мнение о новом законе. Чуть ли не каждый третий пациент врачей-пульмонологов имеет проблемы, связанные с курением, уверяют специалисты.

Такого же мнения о необходимости и несомненной позитивности антитабачного закона придерживаются и азербайджанские кардиологи, другие медики. Ущерб от курения, особенно пассивного, здоровью населения весьма значительный, и принятие такого закона - актуальный и своевременный шаг, считают врачи.

Однако есть и выступающие в защиту курильщиков, которым закон создает немало неудобств.

«То, что азербайджанское правительство заботится о здоровье нации, очень положительный факт, но нельзя не учитывать и права курящих», - считает правозащитник Новелла Джафароглу.

Правозащитник полагает, что полный запрет курения неприемлем именно с точки зрения гражданских прав любого человека – у каждого должна быть возможность выбора.

«Что же касается ограничения курения, в частности в закрытых помещениях, то это давно общепринято на Западе, однако в таких случаях предусматриваются отдельные места и другие возможности для курящих. Обычно в кафе, ресторанах, каких-то учреждениях выделяют вне помещения места для курения», - уточнила Новелла Джафароглу.

Правозащитник, к тому же, не считает, что курящие на улице люди могут послужить дурным примером для молодежи. «Молодому поколению надо дать право выбора: травить свой организм табаком или нет. Это в советское время всё и вся за молодых решало государство. Сейчас должна быть свобода выбора, каждый человек имеет право решать за себя. В любом случае ограничивать курение табака нужно, но надо предоставить альтернативу и курящим людям», - предложила она.

Как сообщили haqqin.az в Центре общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Азербайджана, согласно проведенному в 2016 году опросу среди 2220 школьников 13-15 лет, около 10% детей когда-то курили. Причем 32,6% из них впервые пробовали курить, еще не достигнув десятилетнего возраста. За последний месяц курили (кальян, сигареты) 7,3% (11,6% - мальчики и 2,3% - девочки), постоянно курит 1% детей.

Около 30% школьников дома и 41% (45,6% - мальчики и 35,6% - девочки) в закрытых помещениях и общественных местах постоянно подвергаются пассивному курению.

Интересно, что 91,1% курящих школьников покупали сигареты в киосках и магазинах. 64% из курящих детей никогда не сталкивались с отказом продать им табачную продукцию из-за возрастных ограничений. В то же время 82% опрошенных детей считают, что запрет на курение в закрытых помещениях и общественных местах необходим.



Входящая в состав парламентского комитета, который разрабатывал антитабачный законопроект, депутат Эльмира Ахундова считает, что Азербайджан с принятием этого документа несколько запоздал. А его действенность во многом будет зависеть от общественной активности.

«Функции по контролю за исполнением закона будут определены на следующем этапе, когда документ поступит в Кабинет министров. Вероятнее всего, запрет на курение будут контролировать правоохранительные органы, администрация предприятий и учреждений. Но очень важна гражданская позиция населения. Полиции за всем не уследить. Она может контролировать рестораны, кафе, территории рядом с учебными заведениями, но вот, скажем, в общественном транспорте люди сами должны реагировать на нарушение запрета», - полагает депутат.