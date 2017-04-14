Сегодня на бриффинге в Национальном собрании Армении секретарь фракции оппозиционного Армянского Национального Конгресса в парламента Арам Манукян представил список наблюдателей нарушений избирательных прав, которые имели место прошедших парламентских выборах.

“В одном из участков 25 процентов избирателей голосовали с помощью кого-то, в одном из сел еще 130 человек проголосовали также при подсказке суфлеров, а самым уморительным фактом стало голосование в психбольнице, где 100 процентов избирателей проголосовало за правящую в Армении Республиканскую партию”, - сказал Арам Манукян и добавил, что эти цифры представлены из данных главы наблюдательной миссии Совета Европы. Согласно этому же источнику, 5 процентов избирателей имели проблемы со зрением, почему и нуждались в подсказках.

Глава республиканской фракции Ваграм Багдасарян на брифинге попытался ответить Араму Манукяну: “5 процентов - это набранное количество голосов или число слепых избирателей? Таких данных у меня нет. Они все наши избиратели, избиратели РПА, и я не ставлю различия между ними. Из каких они предприятий или организаций – для нас неважно. Главное – они наши избиратели “, - сказал Багдасарян.