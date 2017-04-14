В ходе операции ВС Турции против террористической организации ПКК прогремел взрыв, в результате чего погибли двое силовиков, сообщают турецкие СМИ.
Самодельное взрывное устройство взорвалось на дороге, по которой двигались военные.
В ходе операции ВС Турции против террористической организации ПКК прогремел взрыв, в результате чего погибли двое силовиков, сообщают турецкие СМИ.
Самодельное взрывное устройство взорвалось на дороге, по которой двигались военные.
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