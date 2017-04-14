Турция постепенно становится крупным торговым партнером Армении. Как утверждают армянские СМИ, взаимный товарооборот особенно возрос в первом квартале этого года. Если за январь-февраль 2016-го в Армению было ввезено товаров на 12 миллионов долларов, то за тот же период 2017 года их объем практически удвоился.

Сегодня Турция по количеству экспортируемых в Армению товаров отстает от России (23,7%), Китая (9,9%), Германии (7,5%) и Ирана (4,9%). А всего за последние двадцать лет Армения импортировала из Турции товаров более чем на 2,3 миллиарда долларов. В то же время экспорт ее в эту страну несравнимо меньше – примерно 40 миллионов долларов. Объясняется такой огромный разрыв в двух показателях введенным турецкой стороной запретом на импорт армянской продукции.

Тем не менее товары из Армении на турецких прилавках все же присутствуют. Правда, все ограничивается табачными изделиями, винно-водочной продукцией и определенным количеством продуктов питания российского производства, но ввезенных армянскими поставщиками. Впрочем, поставщиками их можно назвать с большой натяжкой - на самом деле это обыкновенные челноки с пятью-шестью объемистыми сумками, и везут они в основном не в Турцию, а из нее. Ну а обратно, из Армении, чтобы не ехать порожняком, заполняют эти же сумки их коробками сигарет, десятком-другим бутылок коньяка, несколькими килограммами колбасы - исключительно для армян, проживающих в Турции. Все это в количествах, для которых не требуется регламентация и разрешение.

Учитывая, что Турция совместно с Азербайджаном осуществляет транспортную и экономическую блокаду Армении, турецкая продукция доставляется в Армению через Грузию. И транспортный коридор действует бесперебойно: из Турции в Армению ежедневно отправляется до 15 автобусов. А после ввода Россией эмбарго на турецкие товары, частично не снятое по сей день, армяне принялись окружным путем через Грузию ввозить и восполнять на российских рынках нехватку овощей теми же турецкими помидорами, огурцами и брокколи, но с армянскими этикетками.

Недовольны такой ситуацией не только в России (нарушается эмбарго) и Турции (не стоит лишний раз раздражать российские власти), но и в самой Армении, граждане которой зарабатывают подобным образом себе на хлеб.

Во всяком случае, глава исследовательского центра «Альтернатива» Татул Манасерян считает, что, приобретая товары турецкого производства, жители Армении наносят себе физический и моральный ущерб.

«Мы своими руками вооружаем соперника против нас. Четырехдневная война в Карабахе показала, что Турция оказывает финансовую поддержку Азербайджану, то есть на наши же деньги они покупают оружие, которое используют против наших солдат», - заявил он журналистам.

«У нас нет дипотношений с Турцией, поэтому любой бизнес, связанный с куплей-продажей турецких товаров, является незаконным и контрабандистским. Мы должны отказаться от турецких товаров, потому что это предательство национальных интересов», - укоряет челноков экономист, призывая налаживать бизнес с другим соседом - благожелательным по отношению к Армении Ираном.

По мнению же турецких экспертов, без экспорта из Турции армянская экономика окончательно развалится.

Как заявила haqqin.az турецкий экономист Айше Эсен, Турция, в принципе, ничего не теряет оттого, будут у нее торговые связи с Арменией или нет.

«Это Армения нуждается в Турции, а не наоборот. Вся легкая промышленность Армении во многом зависит от турецких товаров, все больше армянских челноков едут в Турцию.

Так что не удивительно, что товарооборот между странами растет. В самой Турции проживают и работают на постоянной основе около 70 тысяч граждан Армении. Часть из них подрабатывают нянями, ухаживают за детьми, работают в гостиничной сфере - это тоже своего рода помощь армянской экономике.

В Армении могут долго говорить о том, чтобы перекрыть торговлю с Турцией, но реализовать это предложение будет нелегко, так как серьезно ударит именно по армянской экономике, а не турецкой. Хотя бы потому, что находящаяся в экономической зависимости Армения вообще не может быть рынком для Турции», - уверена турецкий экономист.

Примерно так же рассуждает бывший министр финансов Азербайджана Салех Мамедов, отметивший, что Армения зависит от Турции в поставках готовой продукции, одежды, некоторых продуктов питания, но стратегическая зависимость у этой страны все же от России, откуда поступают товары топливно-энергетического сектора.