Ильхам Алиев поздравил православных с Пасхой

Президент Ильхам Алиев поздравил православных соотечественников с праздником Пасхи.
В поздравлении говорится: «Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас по случаю праздника Пасхи, желаю каждому здоровья, счастья!»
Президент Ильхам Алиев поздравил православных соотечественников с праздником Пасхи.
В поздравлении говорится: «Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас по случаю праздника Пасхи, желаю каждому здоровья, счастья!»
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