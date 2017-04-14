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Минналогов обвиняет: «Некоторые предприниматели не работают прозрачно» эксклюзив

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

Некоторые предприниматели до сих пор не хотят работать прозрачно и, отдавая предпочтение безналичному расчету, пытаются уклониться от уплаты налогов.

Об этом haqqin.az заявили в Министерстве налогов Азербайджана. «Министерство налогов считает, что после того, как с 1 января 2017 года в силу вступил в силу закон «О безналичных расчетах», долг каждого – соблюдать его, в противном случае в отношении нарушителей будут предприняты самые жесткие меры», говорится в заявлении.

В Министерстве отметили, что к марту 2017 года в Азербайджане зарегистрированы 73241 тыс. активных POS-терминалов. Для сравнения, к концу 2010 года в торговых объектах, общепита и сервисных центрах было зарегистрировано всего около 7 тысяч POS-терминалов. В ведомстве добавили, что платежных карт и POS-терминалов в стране достаточно для развития безналичного расчета.

«Наряду с этим, в Азербайджане есть все возможности для увеличения численности POS-терминалов и числа банковских карт. Однако с сожалением следует отметить, что несмотря на закон «О безналичных расчетах», а также проводимые в последние годы работы, объем наличных выплат в стране все еще остается большим. Общественность и СМИ также должны проводить работу, рассказывая населению о преимуществах использования безналичных платежей», - сказали в министерстве.

Между тем, эксперт-экономист Вугар Байрамов считает, что число POS-терминалов в Азербайджане недостаточно и их следует увеличить.

«Численность POS-терминалов, в особенности в регионах страны, недостаточна. Увеличение их количества является особо важным вопросом. Помимо этого, некоторые граждане просто не умеют ими пользоваться. Встречаются и случаи, когда предприниматели просто не заинтересованы в их использовании».

Эксперт отметил, что банки и государственные структуры должны быть заинтересованы в просвещении предпринимателей.

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