Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Тофик Гейдаров рассказал о борьбе с допингом, которую ведет Федерация, и отметил готовность вкладывать большие средства, но завоевывать медали надо честным путем.

«Мы провели встречи с президентом Международной федерации тяжелой атлетики и представителями Спортивной федерации игр исламской солидарности, - говорит Тофик Гейдаров в интервью сайту Федерации тяжелой атлетики Азербайджана. - Азербайджан могли не допустить к Исламиаде. Но, к счастью, было принято решение в нашу пользу, и наша команда сможет принять участие в Исламиаде.

Мы ведем активную работу по борьбе с допингом. Представители WADA могут в любой момент прибыть в лагерь сборной Азербайджана и провести допинг-тест. Да и мы сами проводим проверки.

Все знают, без использования допинга готовиться очень сложно. Есть такие препараты, которые выводятся из организма за 2-3 дня, и взятая в ходе соревнований проба не дает положительного результата. Но мы против таких препаратов. Мы сообщили спортсменам, что никогда не будем использовать эти вещества.

В Азербайджане восстановлена работа Национального антидопингового агентства. Мы попросим их проверять наших штангистов 1-2 раза в месяц. Мы сообщили спортсменам, что в случае употребления допинга их будет разыскивать полиция. У нас уже и закон есть, запрещающий использование допинга.

Мы потратили миллионы и спустя 10 лет добиваемся высоких результатов. Некоторые считают, что 7-8-е места – это неудачные результаты. Но мы так не думаем. Мы и в дальнейшем будем награждать этих спортсменов как медалистов. Потому что мы, будучи специалистами, хорошо понимаем цену каждого поднятого килограмма.

До сих пор считалось, что легче всего принять какой-то препарат и в скором времени завоевать медаль. Но мы не пойдем по такому простому пути. Если раньше какая-то медаль обходилась нам в 100 манатов, то теперь мы потратим на нее 100 тысяч манатов, но завоюем ее честным путем. Это наша цель.

Сборная Азербайджана на высоком уровне готовилась к Исламиаде. Никогда мы так хорошо не готовились. Мы не требуем обязательно завоевать медаль, но хотим, чтобы каждый штангист улучшал свои результаты. Если кто-то из спортсменов улучшит свой личный рекорд на 5-10 кг, но не завоюет медаль, мы все равно его наградим как медалиста».