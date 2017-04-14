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Суд над еще двумя нардаранскими экстремистами

 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу старейшины поселка Нардаран Натига Керимова и бывшего зампреда Исламской партии Азербайджана Инглаба  Ахадова, обвиняемых в госизмене.

Первое заседание было отложено по причине отсутствия на процессе гособвинителя и государственного адвоката, сообщил журналистам Керимов, находящийся под домашним арестом, поэтому судья Ахмед Гулиев перенес заседание на 20 апреля.

Керимов был арестован сотрудниками СГБ в начале января прошлого года. 19 января его выпустили под домашний арест. Аресту предшествовала спецоперация в Нардаране в ноябре 2015 года, в результате которой были убиты 6 человек, в том числе 2 полицейских.

В связи с этими событиями арестовано около 90 человек. Часть из них осуждена на различные сроки по обвинению в незаконном хранении оружия. 

Группа обвиняемых, включая лидера движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде, осуждена на длительные сроки по обвинению в попытке насильственного захвата власти и изменения государственного строя. Судебные процессы над другими арестованными продолжаются.

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