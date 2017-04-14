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США направят в Европу новейшие истребители

 

Пентагон сообщил об отправке «небольшого числа» многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35A Lightning II в Европу для участия в учениях, передает Inside Defense.

«ВВС США направят небольшое число F-35A Lightning II в Европу на давно запланированные учения. На протяжении нескольких последующих недель самолеты примут участие в учениях с другими самолетами США и НАТО, размещенными в Европе в рамках инициативы по гарантиям европейским союзникам», — говорится в тексте официального сообщения.

В ведомстве отметили, что эти учения должны продемонстрировать возможности самолетов пятого поколения.

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