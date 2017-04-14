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КНДР выбрала цели удара по США

 

Северная Корея пригрозила нанести превентивный удар по американским военным базам в Японии и Южной Корее, а также по президентской резиденции в Сеуле в случае агрессии со стороны США. Об этом говорится в распространенном 14 апреля заявлении представителя генштаба армии КНДР.

Причиной превентивного удара могут стать «политические, экономические и военные провокации» со стороны США и их союзников. При этом, что именно Пхеньян подразумевает под этими провокациями, в Генштабе не уточнили. «Провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа», — подчеркивается в сообщении Генштаба.

«Наш жесточайший контрудар будет нанесен США и их вассалам с такой безжалостностью, что не позволит агрессорам выжить», — говорится в заявлении, распространенном официальным агентством ЦТАК

Как отметил представитель Генштаба, ответ КНДР будет включать варианты превентивного удара на суше, море и с воздуха.

В качестве возможных объектов для удара названы военные базы США в Осане, Кунсане и Пхентхэке, а также президентская резиденция «Чхонвадэ», которые генштаб КНДР грозит «превратить в пепел в считанные минуты». Он призвал не забывать о том, что ракеты КНДР нацелены и на американские базы в Японии, а также на территории США. Кроме того, в Генштабе заявили, что готовы нанести удар по американскому авианосцу «Карл Винсон».

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