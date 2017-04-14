Тысячи тонн российского зерна пройдут через Азербайджан

Ставропольский край совместно с Азербайджаном готовят пробный проезд по железной дороге из региона до иранской границы в рамках проекта по прямым поставкам сельхозпродукции, сообщил российским журналистам губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Есть планы о поставках продукции сельхозпроизводства в Иран напрямую через Азербайджан. Сегодня мы говорим о зерне, но аппетит приходит во время еды. Сейчас заканчивается строительство железной дороги, мы совместно с азербайджанской стороной планируем пилотный проход нашего состава от Изобильного до Ирана», - сказал Владимиров.

Он отметил, что в случае успешной реализации проекта, имеются перспективы открытия для Ставрополья и других рынков на востоке.