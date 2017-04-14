США впервые испытали термоядерную бомбу

ВВС США испытали незаряженную термоядерную бомбу B61-12, сбросив ее с истребителя F-16C на полигоне в Неваде 14 марта. Как передает РИА Новости, сообщение об этом в четверг появилось на сайте авиабазы Робинс.

Задачей испытаний было "продемонстрировать способности самолета по доставке боеприпаса и проверить функционирование неядерных компонентов снаряда".

Отмечается, что бомбу впервые испытали с помощью F-16C. Предполагается, что в будущем она будет совместима с самолетами B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D и F-16 MLU, а также F-35 и PA-200.

Испытания новейшей, 12-й, модификации бомбы В61 начались в 2015 году. Ее особенность — хвостовое оперение, которое делает снаряд управляемым и высокоточным и позволяет сбрасывать с большой высоты.

Серийное производство B61-12 должно начаться в 2020 году. Предположительно, бомба заменит боеприпасы предыдущих модификаций на базах в Европе.