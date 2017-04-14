Канада ввела новые санкции против Сирии

Канада приняла решение расширить санкции против властей Сирии из-за недавней химатаки в Идлибе, вину за которую Запад возлагает на президента Башара Асада. Об этом сообщается в заявлении МИД Канады, размещенном на сайте правительства страны.

Согласно заявлению, в санкционный список попали еще 27 человек, занимающих ключевые посты в сирийской администрации. К ним применяются те же экономические ограничения, что и в случае предыдущих санкций — заморозка активов и запрет на ведение любой деятельности.

Глава МИД Канады Христя Фриланд, комментируя это решение, заявила, что оно является лишь частью «постоянных усилий для усиления давления на режим Асада, чтобы остановить насилие против невинных детей, женщин и мужчин». По ее словам, атаки с применением химического оружия в южной части провинции Идлиб — это военное преступление, и являются неприемлемыми.

Правительство также отметило, что Канада ориентирована на поддержку сирийского народа и уже выделила $1,6 млрд на усилия в области предоставления гуманитарной помощи, безопасности, стабилизации и развития, в дополнение к приему более 40 тыс. сирийских беженцев.

Напомним, 4 апреля в провинции Идлиб на севере Сирии была совершена химическая атака, погибли более 70 человек. США возложили ответственность за инцидент на Башара Асада и 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс.