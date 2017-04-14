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Бои на западе Дамаска

 

Правительственные войска Сирии отразили нападения боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в западном пригороде Дамаска, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

"Отряды боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" сегодня утром  атаковали позиции армии на направлении Магер-аль-Меер - Дахр-аль-Асвад и в направлении Саасаа - Бейд-Джан в западном пригороде Дамаска", - цитирует агентство военный источник.

По словам источника, армия отбила все атаки, ликвидировав большое количество боевиков. Часть террористов бежала, бросив оружие и технику.

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