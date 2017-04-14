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Босс «Формулы-1» извинился перед Азербайджаном

Автор: Отдел спорта 

Промоутер этапа «Формулы-1» в Баку Ариф Рагимов рассказал, что новый председатель «Ф-1» Чейз Кэри позвонил ему с извинениями за комментарии Liberty Media, в которых этап в Азербайджане был откровенно раскритикован.

Ранее в этом году исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей заявил, что Экклстоун согласился на проведение этапа в Баку только из-за денежной выгоды.

На что Рагимов ответил тем, что назвал Маффея несведущим в таких вопросах. В итоге Кэри согласился с Арифом Рагимовым.

«Я поговорил с Чейзом, – цитирует Рагимова autosport.com.ru. – Изначально мы обсуждали другое, но эту тему нельзя было опустить. Мы пришли к выводу, что далеко не все разделяют такую точку зрения.

Кэри извинился за произошедшее. Судя по его словам, он абсолютно не согласен с утверждениями Маффея. Его расстроило, что ситуация была доведена до таких масштабов, а мне было приятно услышать, что он все-таки на нашей стороне.

Думаю, мы решили теперь все вопросы. Осталось только показать всем, какую серьезную работу мы провели, чтобы устроить великолепную гонку».

Рагимов также добавил, что Кэри выступает за сохранение этапа в Баку в календаре «Ф-1». Пока что у организаторов заключен 10-летний контракт с опцией взять перерыв после пяти лет проведения Гран При.

«Ему нравится наша гонка, – продолжил Рагимов. – Он с удовольствием приедет на этап, и к тому же, ему много чего хорошего рассказывали про само мероприятие. Для него мы – стратегические партнеры «Ф-1», поэтому сохранение гонки, безусловно, входит в его планы.

Переговоры по телефону прошли хорошо, и я рад был узнать, что не все согласны с Грегом Маффеем».

Рагимов также прокомментировал опцию на перерыв в контракте: «Мы знаем, чего хотим, и как нам нужно улучшить условия контракта, однако пока мы думаем только о предстоящей гонке».

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