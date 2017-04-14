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Побег из бакинской психбольницы

 

Очередной побег пациентов произошел в Республиканской психиатрической больнице номер один, расположенной в поселке Маштага. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сабунчинского района.

В четверг ночью пациенты Гусейнов Эльчин Беюкага оглу, 1987 года рождения, и Мамедов Джалал Мамед оглу, 1975 года рождения, перелезли через забор и сбежали. Однако сотрудники полка оперативного реагирования догнали беглецов и передали их врачам лечебницы.

Как сообщил главврач психиатрической больницы Агагасан Расулов, Гусейнов и Мамедов – это обычные граждане, находящиеся на принудительном лечении, не причастные к какому-либо преступлению. Последний раз побег из указанной психиатрической больницы был совершен в сентябре 2014 года. Сбежали два пациента, но стражи порядка вскоре вернули их обратно.

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