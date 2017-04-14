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Россию могут отстранить от «Евровидения» 2018 года

 

Руководство Европейского вещательного союза может принять решение об отстранении России от участия в конкурсе «Евровидение» в 2018 году, заявил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, передает ТАСС.

«Сейчас внимание ЕВС сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события», — ответил он на просьбу прокомментировать публикации о возможном отстранении России от участия.

Отмечается, что причиной для данных сообщений стал отказ Первого канала от трансляции конкурса.

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