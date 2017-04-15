В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по делу генерала упраздненного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных.

Судебное заседание началось с показаний Гюльаги Гулиева, который проходит свидетелем по эпизоду, связанному с бизнесменом Ильхамом Гасымовым.

Напомним, что потерпевший Ильхам Гасымов ранее заявил, что генерал Акиф Човдаров пять раз вымогал у него деньги, забрав в общей сложности более одного миллиона манатов. В сентябре 2015 года сотрудники МНБ провели операцию во дворце торжеств «София», где проходила свадьба племянника Ильхама Гасымова. В ходе операции были задержаны и доставлены в МНБ гости бизнесмена Намик Оруджев, Тофик Гасымов и его водитель Гюльага Гулиев.

«В тот день я отвез своего шефа Тофик-муаллима на свадьбу и потом ждал в машине. Спустя некоторое время зашел в ресторан, чтобы выпить воды, а когда вернулся, увидел людей в масках. Они пытались задержать Натик-муаллима. Я оказался между ними и меня задержали. Ничего больше не видел, потому что мне на голову надели специальную шапку», - заявил в своих показаниях свидетель Г.Гулиев.

Гюльага Гулиев также отметил, что, выйдя из здания МНБ, они с Оруджевым разошлись в разные стороны. Однако позже он уточнил, что Оруджев сел в автомобиль своего сына.

Адвокат Акифа Човдарова Камандар Насибов сразу спросил Гулиева, как он мог видеть на какой машине уехал Намик, если их пути разошлись? Свидетель ответил, что заметил это, когда сам садился в такси.

Гюльаге Гулиеву зачитали показания, которые он давал следствию, но свидетель утверждал, что подписал их не читая. А потом заявил, что у него нет претензий к обвиняемым.

Судебное заседание продолжилось рассмотрением другого эпизода уголовного дела.

Выступивший с показаниями потерпевший Эльчин Гаджиев рассказал, что как-то летом 2013 года он встретился у кинотеатра «Низами» со своим двоюродным братом Аждаром Гаджиевым и другом по имени Тофик, чтобы решить, как продать бриллиант в 14 каратов за 500 тысяч манатов. Драгоценный камень был привезен из Турции их общим знакомым Ардой.

Пока совещались, к ним на машинах подъехали примерно 10 людей в штатском и увезли в МНБ. По словам Эльчина Гаджиева, в МНБ ему предъявили обвинение в контрабанде ювелирных украшений. Ныне обвиняемый экс-сотрудник МНБ Акиф Алиев потребовал от него 150 тысяч долларов, чтобы отпустить его на свободу. Немного поторговавшись, сошлись, однако, на 80 тысячах.

Эльчин Гаджиев горестно поведал, что в тот же день продал свою машину, взял взаймы у знакомых и все вырученные таким образом деньги отдал Акифу Алиеву. После такого откупа все задержанные были отпущены и бриллиант им вернули.

Отвечая на вопросы гособвинителя, Эльчин Гаджиев отметил, что драгоценный камень был ввезен в страну легально и на таможне задекларирован.

Тем не менее Гаджиев несколько раз оговорился, то заявляя, что камень он привез из Турции сам, то называя доставщиком драгоценности своего турецкого друга Арду.

Затем к потерпевшему обратился обвиняемый Акиф Алиев: «Знаете ли вы людей по имени Гасан и Асадулла?». Получив отрицательный ответ, экс-сотрудник МНБ обратился к судье.

«Господин судья, у нас была оперативная информация, что в тот день должна была состояться встреча Гасана и Асадуллы. Это профессиональные мошенники, которые хотели заполучить этот камень бесплатно. Таким образом, мы не только не ограбили потерпевшего, но и спасли его от ограбления», - утверждал Алиев.

Отвечая на вопрос адвокатов, торговал ли он прежде ювелирными изделиями, потерпевший признался, что это была первая попытка заработать на продаже драгоценных каменей. Однако адвокаты возразили, отметив, что в показаниях следствию Эльчин Гаджиев утверждал, что привозил из Турции и продавал в Баку ювелирку с 2012 года. Помолчав, Гаджиев вынужден был признать, что дейсвительно занимался такой торговлей достаточно долгое время.

Адвокаты нашли в показаниях потерпевших еще несколько противоречивых моментов.

Потом юристы поинтересовались, каким образом этот камень был задекларирован на таможне. Потерпевший опять вынужден был признаться, что прошел таможенный контроль с помощью работавшего там знакомого.

Адвокат Камандар Насибов в ответ на это стал обвинять Гаджиева в контрабанде драгоценностей и призвать суд вынести в отношении него особое решение. Однако прокурор с ним не согласился, заявив, что к данному уголовному процессу это отношение не имеет. Между прокурором и адвокатом завязался спор.

Камандар Насибов заявил, что суд должен рассматривать дело в полном объеме, а не отдельными эпизодами, касающимися только обвиняемых.

Председательствующий на заседании призвал стороны к спокойствию, отметив, что даст оценку происходящему в конце заседания.

Далее с показаниями выступили бывшие сотрудники МНБ Низами Алиев, Тофик Алиев, Шахин Зохрабов, Фуад Алиев, Парвин Меликов и Анар Ганиев, участвовавшие в операции по задержанию потерпевших. Все как один они заявили, что в подробности операции их не посвящали, просто приказали отправиться по указанному адресу и доставить в МНБ указанных лиц.

Более интересные показания дал действующий сотрудник СГБ полковник-лейтенант Эльчин Мустафаев. Как ни странно, он честно признался, что несмотря на то, что это дело находилось тогда в его производстве, он отнесся к нему формально, не придавая, так сказать, особого значения.

По его словам, дело было закрыто с формулировкой «драгоценный камень достался в наследство от бабушки Шаика Султанова», что было сделано по поручению бывшего руководства, а точнее, обвиняемого Акифа Алиева.

Обвиняемый Акиф Алиев на это заявил, что у него имеются вопросы к этому свидетелю, однако они могут раскрыть секретную информацию, а потому он просит часть заседания провести в закрытом режиме.

Обвиняемый А. Алиев подтвердил, что это дело находилось в разработке Эльчина Мустафаева. Но потом, по его словам, материалы следствия почему-то были уничтожены. Вообще-то, в соответствии с положением, они должны были храниться до трех лет, но именно эти были уничтожены раньше.

Однако свидетель Мустафаев заявил, что вообще не понимает, о чем идет речь. Мол, хоть дело формально и находилось в его ведении, в действительности им занимался лично Акиф Алиев.

Под конец заседания по данному эпизоду выступил бывший начальник одного из управлений МНБ Расул Расулов. Обратившись к нему, подсудимый Акиф Човдаров попросил своего бывшего подчиненного рассказать, что на самом деле было с этим бриллиантом.

По словам Расула Расулова, камень принадлежал человеку по имени Шаик Салманов, и в дальнейшем его вернули именно Салманову, а не Гаджиеву.

Човдаров счел нужным пояснить, что Шаик Салманов - бывший сотрудник прокуратуры, а бриллиант достался ему в наследство от бабушки. Так что в итоге драгоценный камень вернулся к законному владельцу.

На этом заседание суда было завершено. Судья Габиб Гасанов объявил, что следующие судебные слушания состоятся 17 апреля.