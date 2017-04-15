Подписаться на уведомления
 

Apple разрабатывает беспилотные автомобили

 

Американская корпорация Apple получила разрешение на тестирование машин с автопилотом в Калифорнии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Департамента штата по регистрации транспортных средств.

Разрешение относится к трем автомобилям Lexus 2015 года выпуска, которые будут модернизированы для использования в автономном режиме, отмечает издание.

Представитель компании Apple отказался комментировать полученное разрешение. Однако он упомянул о письме, адресованном в декабре 2016 года Национальному управлению безопасностью движения на трассах США (NHTSA), из которого следует, что компания инвестирует в исследования машинного обучения и автономные системы, сообщает газета.

Всего в списке компаний, получивших разрешение на испытание автомобилей с автопилотом, значатся 30 компаний. Помимо Apple, среди них есть Google, Tesla Motors, Volkswagen Group of America, Mercedes Benz, BMW.

41 просмотров


Старости
Америка и Россия не знают, как играть друг с другом
Америка и Россия не знают, как играть друг с другом наша аналитика
Наша погода
Сегодня 17° / 9°
16 Апр 16° / 9°
17 Апр 18° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8075 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Apple разрабатывает беспилотные автомобили
Човдаров о тайне 14-каратного бриллианта haqqin.az из зала суда
В Уджаре в канале утонул автомобиль
США направили ракетный эсминец в Южно-Китайское море
Россию могут отстранить от «Евровидения» 2018 года
Побег из бакинской психбольницы
Босс «Формулы-1» извинился перед Азербайджаном
Бои на западе Дамаска
Пожар в Доме малютки в Баку Эвакуированы дети
Крупнейший взлом YouTube в истории
Канада ввела новые санкции против Сирии
Массовое отравление детей в бакинской школе
США впервые испытали термоядерную бомбу
Тысячи тонн российского зерна пройдут через Азербайджан
КНДР выбрала цели удара по США
Взрыв в жилом доме в Шамкире
Горит нефтяная скважина Вагита Алекперова
США направят в Европу новейшие истребители
Суд над еще двумя нардаранскими экстремистами
В Германии готовился еще один теракт
Винтовки, пулеметы, гранатометы, гранаты Азербайджан начал производство
Сборную Азербайджана могли не допустить на бакинскую Исламиаду эксклюзив
Минналогов обвиняет: «Некоторые предприниматели не работают прозрачно» эксклюзив
Ильхам Алиев поздравил православных с Пасхой
Эрдоган не привык отступать наша аналитика
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться