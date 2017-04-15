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Азербайджан нацелился на Объединенные Арабские Эмираты

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут стать одним из важнейших рынков для азербайджанских фермеров и производителей продуктов питания. Об этом haqqin.az сказал экономист Вугар Байрамов, комментируя заявление министра экономики ОАЭ Султана бин Сайеда аль-Мансури о том, что уровень экономического сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами не отражает существующего потенциала между двумя странами.

По словам экономиста, страны Персидского залива являются важными для Азербайджана со стратегической точки зрения. «Мы сотрудничаем с ними в сфере туризма и обладаем высокими возможностями выхода на их рынки. Несмотря на то, что ОАЭ занимает в этом регионе лидирующие позиции, торговый оборот Азербайджана с этой страной составляет всего 72 млн. долларов. Это, конечно, небольшая цифра. В этом контексте существует необходимость расширения экономического и торгового сотрудничества между государствами», - считает Байрамов.

Эксперт добавил, что в странах Персидского залива, в том числе и ОАЭ, существует большой спрос на сельскохозяйственную продукцию, которую Азербайджан может туда экспортировать.

«Выращивать сельскохозяйственную продукцию в этих странах достаточно сложно и дорого. Азербайджан же может поставлять на их рынок достаточно качественную продукцию», подчеркнул Байрамов.

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