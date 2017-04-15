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Горбачев: "Мир готовится к новой войне"

 

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью таблоиду Bild, что положение дел в современном мире имеет признаки холодной войны, а в ряде районов гонка вооружений идет полным ходом.

"Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создает впечатление того, что мир готовится к войне. Все признаки холодной войны налицо", — сказал Горбачев. По его словам, "речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной" и СМИ "это подхватывают и подливают масло в огонь".

"В ряде регионов она уже идет полным ходом", — ответил Горбачев на вопрос журналиста о "неизбежности новой гонки вооружений". "Войска перебрасываются в Европу, в том числе тяжелая техника, как танки и бронетранспортеры. Не так давно войска НАТО и России стояли довольно далеко друг от друга. Теперь они стоят нос к носу", — сказал он.

Горбачев также прокомментировал российско-немецкие отношения.

По его словам, жители Германии не хотят "повторной враждебности" в отношениях с Россией. "Я думаю, что мы — Россия и Германия — должны восстановить контакты, укрепить и развить наши отношения и найти способ доверять друг другу", — сказал Горбачев. Он отметил, что многие из тех, кто ранее был предан России, теперь вводят против нее санкции.

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