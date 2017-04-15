Евреи и азербайджанцы подали в суд на российского блогера

В Пермском крае вновь разгорается скандал вокруг общественника Романа Юшкова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. В суд на Юшкова подали представители азербайджанской диаспоры, которые сочли оскорбительными статью, опубликованную общественным деятелем, пишут российские СМИ.

Стоит отметить, что Юшкова стали подозревать в возбуждении ненависти или вражды после публикации в своем блоге статьи с призывом не покупать еду, которую продают в своих магазинах выходцы из Азербайджана.

Сегодня по ходатайству прокурора был допрошен представитель азербайджанской диаспоры Малик Исаев. Он явился по ходатайству прокурора Кутуева, был допрошен и заявил, что именно он представляет азербайджанский народ, который «возмущен поведением Юшкова и глубоко обижен текстом».

Впрочем, свои претензии к блогеру имеет и еврейская община "Хабад Любавич", против деятельности которой выступал Юшкова. Если суд признает статью блогера экстремисткой, то ближайшие несколько лет он может провести в тюрьме.