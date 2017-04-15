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Трампа призывают бомбить и Мексику

 

Шериф округа Батлер в американском штате Огайо Ричард Джонс призвал использовать американскую сверхмощную бомбу против мексиканских наркокартелей.

13 апреля США впервые применили супербомбу GBU-43 в Афганистане против боевиков ИГИЛ. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоят 15 таких боеприпасов

"Я говорю уже 10 лет – хватит, значит, хватит. Эта "матерь всех бомб" может быть использована против мексиканских наркокартелей, и нас ждут впереди отличные дни", — написал Джонс в своем микроблоге в Twitter. Округ Батлер расположен в нескольких тысячах километров от границы с Мексикой.

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