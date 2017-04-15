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Fitch: Азербайджан устроит цена на нефть в 66$

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подсчитало, какие цены на нефть позволят нефтедобывающим странам сбалансировать государственные бюджеты. При этом они прогнозируют, что баррель Brent будет стоить в среднем $52,5. Об этом сообщает Bloomberg.

Результаты оказались весьма неутешительны, хотя положение Азербайджана выглядит в разы лучше, чем у других нефтедобывающих стран. В лучшем положении оказался Кувейт, его устроит среднегодовая стоимость Brent на уровне $45 за баррель. Текущие цены также благоприятны для Катара и Республики Конго. Для того, чтобы доходы их бюджетов совпали с расходами, им достаточно, чтобы нефть находились на отметках $51 и $52 соответственно.

Хуже всего ситуация у Нигерии: для сбалансированного бюджета ей необходимо продавать нефть по стоимости $139 за баррель. Текущие цены также не устраивают ни Россию, ни даже Саудовскую Аравию.

«Налогово-бюджетные реформы и корректировка обменного курса в целом поддерживают улучшение бюджета по сравнению с 2015 годом, но полностью не решают проблему», — комментирует Fitch.

Стоимость нефти, при которой бюджет стран не будет дефицитным: Нигерия: $139 Бахрейн: $84 Ангола: $82 Оман: $75 Саудовская Аравия: $74 Россия: $72 Казахстан: $71 Габон: $66 Азербайджан: $66 Ирак: $61 Абу-Даби, ОАЭ: $60 Республика Конго: $52 Катар: $51 Кувейт: $45.

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