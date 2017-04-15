Христианский мир, включая его постсоветскую часть, празднует Пасху. Второй из двух важнейших религиозных праздников порождает ряд мыслей по поводу темы, которая вроде как не имеет к нему никакого отношения - поисках национальной идентичности на территории бывшего СССР.

Ни для кого не секрет, что в последние годы во всех постсоветских странах идет активная борьба между представителями лагерей традиционалистов и модернизаторов – то есть тех, кто считает священным и единственно приемлемым то, что является «истинно нашим», и тех, кто уверен в необходимости большей открытости наших стран.

Вот только всегда очень интересно спросить у традиционалистов – что значит «наше»? Что конкретно вы имеете в виду, когда говорите, что «чужого нам не надо, у нас есть свое, наше»? В этом контексте очень важно восприятие религии, которую традиционалисты считают одним из символов той самой, национальной идентичности.

Религия как глобализационный проект

Сколько раз мы слышали о том, что «христианство – наша религия», или «ислам - наша религия», и вероисповедание приводится в качестве символа нации, в противовес современным тенденциям глобализации.

А между тем, если элементарно присмотреться, то именно христианство, а затем и ислам, стали первыми, как сейчас принято выражаться, «глобализационными проектами» - стоящие над национальными особенностями, и нашедшие сторонников в тысячах километров от места происхождения.

По идее именно мировые религии являются самым убедительным аргументом против традиционалистов.

«Православие – наша религия» - говорят в Грузии и России. Не останавливаясь на этом, идут дальше - православие – и есть грузинство или русскость.

При этом речь идет о религии, появившейся в еврейской среде, в качество одной из бесчисленных версий иудаизма. Религии, которую сделали таковой евреи, придали ей официальный статус римляне, а окончательный вид - греки.

Библия, Новый и Старый заветы - написаны на арамейском и греческом языках, главные святыни христианства - в Израиле, а, к примеру, в Грузию веру принесла уроженка Каппадокии, вероятно гречанка. Религия эта появилась у нас в четвертом веке, примерно через 1 500 лет дохристианской истории страны.

Конечно, опять же следует учитывать глобализационный характер христианства, как религии, признающей первенство веры и вторичность национальных особенностей.

Однако именно религия подтверждает то, от чего отмахиваются консерваторы и защитники «традиционных ценностей» по всему миру, включая наши страны - на самом деле и у нас, и в мире в целом, очень мало осталось чего-то сугубо своего, и все, что нам сегодня кажется безусловно своим – еще вчера вполне могло быть чужим.

Примеров этого – огромное количество, причем из самых разных сфер жизни.

Наверное всем нам приходилось слышать слова типа «Западная музыка мне не нравится, наша народная лучше»...

Что ж, возможно так оно и есть, о вкусах не спорят, но давайте посмотрим на это с другого угла. Послушайте любую кавказскую народную музыку и вы поймете, что неотъемлемой ее частью является аккордеон.

Так. Повторим. Аккордеон. В кавказской народной музыке. Аккордеон. Немецкий инструмент, который пришел к нам опять таки через Россию. Что, неужели наши предки придумали аккордеон раньше немцев? Или пришел чужеродный музыкальный инструмент, который оказался очень подходящим для местной музыки - и стал «нашим»?

Что ж, почему тогда, например, блюз или джаз не могут в один прекрасный день стать «нашей музыкой», а электрогитара – национальным инструментом? Уж если сугубо немецкому аккордеону была оказана честь стать символом кавказской идентичности – чем электрогитара хуже?

И так – почти во всем. Многое, если не большая часть того, что сегодня представляется неотъемлемой частью «нашей» традиционной идентичности, является смесью своего и пришлого, как народная музыка и аккордеон. И это надо воспринимать как данность или историческую закономерность. Тогда не придется придумывать теории сугубо национального происхождения того же аккордеона…

Здесь русский дух, но пахнет Европой

Посмотрите на Россию, которая усиленно выстраивает всю свою идентичность на противостоянии с Европой. При этом все, что в ней есть хорошего, все чем она гордится – является продолжением европейской культуры.

Настоящая гордость России, ее великие писатели и поэты – по сути своей европейские, появившиеся в результате сильнейшего влияния Европы, и Франции в частности..

Вспомните, сколько раз вы проклинали русских писателей, когда вам приходилось читать бесконечные франкоязычные диалоги петербургской аристократии, которая обожала собираться в светских салонах – по сути тоже изобретении европейской цивилизации.

Великие русские композиторы – Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Мусоргский. На минуту забудьте их имена и послушайте их музыку. Настоящая, хорошая, европейская классика.

Наука, образование, бизнес - все что есть в России хорошего и великого – все – симбиоз «истинно русского духа» с европейским.

Да чего там Россия, разве у нас не так? Разве наши ученые, писатели, конструкторы – не являются воспитанниками либо напрямую европейской школы, либо российской, которая является частью европейской?

Мощнейшая идеология ХХ века, увлекшая множество стран и народов – коммунизм и та является продуктом дискуссий в европейском интеллектуальном сообществе. Те, кто сейчас рассказывает о том, что нам надо идти по собственному пути, говорят об обществе всеобщей справедливости и противопоставляют его Западу – видимо позабыли, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс вообще то жили не в Тибете или где либо в Подмосковье, а все таки в Германии...И малость ошиблись в своих прогнозах, полагая, что социализм первоначально должен победить в Германии, а потому уже станет предметом подражания по всей Европе… Где любили собираться большевики? В Улан-Баторе и Пхеньяне, или все-таки в Женеве с Берлином?

И вот так во всем... Хорошенько ткните пальцем «все наше», как тут же выскочит если не европейское, то по крайней мере османское или персидское. И не надо этого стыдиться. Не стыдимся же мы другие глобализационные проекты! Например, модернизацию…

А застолье с тамадой?

Вестминстер построили норманны (предки французов), Прагу построили австрийцы, Буэнос-Айрес - испанцы... Ирландские националисты, воюющие против Британии говорят на английском языке, весь мир материт США пользуясь социальными сетями, которые на 200% созданы американцами, христиане-европейцы всего мира ругают евреев за то, что они убили Иисуса, который сам был евреем...

А еще традиции и бытовая культура 70-80-х годов советского времени, которые в кавказских странах прочно ассоциируются с «нашими традициями», при том, что уж что-что а это – никак нельзя считать настоящими традициями.

Например, знаменитое грузинское застолье, которое сейчас на 100% символизирует национальную идентичность, хотя в реальности является его полной противоположностью - достаточно посмотреть традиционный кавказский костюм, который резко сужается в талии, чтоб понять – в те времена когда этот костюм появился, пили и ели очень мало. Иначе костюм был бы другой – более широкий и свободный.

А ведь никому не объяснишь что на самом деле застолье вовсе не грузинская традиция, а сугубо советская... Скажешь такое – задушить могут...

Все в мире перемешано, нет ничего, что с полной определенностью можно было бы назвать своим. Культура, писатели, музыка, и даже святая-святых – кухня – все это настолько смешано с иностранным влиянием, что никогда не поймешь – где свое, а где чужое.

В этом контексте, я бы посоветовал традиционалистам быть чуть поосторожнее, так как их дискурс изначально лишен смысла – они просто защищают то, что за сотни лет успело стать своим, и выступают против того, что пока еще является чужим. Но лет через 300 также вполне может стать предметом поклонения или почитания. С чего собственно и началась когда-то пасха…