Власти Чечни потребовали извинений от «Новой газеты»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в обращении к главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову назвал условия для прекращения конфликта, связанного с публикацией материала о преследовании геев в республике. Об этом он написал в своем инстаграме.

В первую очередь Умаров призвал издание извиниться за публикацию.

«Во-вторых, если такое извинение последует, то убедительно просим впредь обязать своих коллег, хотя бы поверхностно, ознакомиться с ментальной спецификой региона и ссылаться на реальные источники, с которыми они работают. В-третьих, прекратите, наконец, истерию по поводу несуществующих «угроз», чтобы, не дай Бог, этим не воспользовались те, кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам», — написал он.

Ранее «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. При этом газета утверждала, что как минимум три человека были убиты.