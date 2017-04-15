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Восточный Азербайджан во власти стихии Есть погибшие; обновлено

 

По меньшей мере 17 человек стали жертвами наводнения на северо-западе Ирана. Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава управления по кризисным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Халил Саейи.

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В иранской провинции Восточный Азербайджан в результате сильных дождей произошло сильное наводнение.

По предварительным данным, в результате наводнения в городе Аджеббир погибли 3 человека, 13 пропали без вести.

Наводнения также произошли в Тебризе, Бинабе, Азерзаре, Мараге и Ахаре. Информация о погибших и пострадавших в этих городах отсутствует.

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