Азербайджан быстрее всех потерял и быстрее всех накопил

Азербайджан продемонстрировал наибольший подушевой рост золотовалютных резервов (резервы Госнефтефонда и Центробанка) среди стран СНГ после сильного многомесячного сокращения в период падения цен на нефть.

Абсолютным рекордсменом среди стран Восточной Европы и СНГ по росту золотовалютных резервов продолжает оставаться Чехия. Так за первые 3 месяца 2017-го ЗВР Чехии выросли на $45 млрд.

Такой рост ЗВР Чехии в последнее время произошел благодаря огромным интервенциям Центробанка Чехии в покупку валюты в целях удержания национальной валюты от излишнего укрепления после перехода от управляемого курса, который был до этого, к плавающему. Все это говорит о пике экономического развития Чехии.

Наихудшие показатели в рейтинге у Украины и Казахстана, которые на протяжении последних 12 месяцев только тратят свои резервы, не имея возможности их нарастить.

В целом же в период резкого падения цен на нефть, больше всего валютные резервы потеряли Азербайджан и Россия. Больше всего конечно же потеряла Украина, но эти потери не связаны с падением цен на нефть.

Стоит отметить, что размер валютных запасов является индикатором финансово-экономического состояния государства, их эффективности и развитости. Низкие валютные запасы - слабые экономика и финансовый сектор. Максимум же ЗВР говорит, как правило, о финансово-экономическом пике.