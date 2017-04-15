Подписаться на уведомления
 

Азербайджан быстрее всех потерял и быстрее всех накопил

Автор: Отдел экономики 

Азербайджан продемонстрировал наибольший подушевой рост золотовалютных резервов (резервы Госнефтефонда и Центробанка) среди стран СНГ после сильного многомесячного сокращения в период падения цен на нефть.

Абсолютным рекордсменом среди стран Восточной Европы и СНГ по росту золотовалютных резервов продолжает оставаться Чехия. Так за первые 3 месяца 2017-го ЗВР Чехии выросли на $45 млрд.

Такой рост ЗВР Чехии в последнее время произошел благодаря огромным интервенциям Центробанка Чехии в покупку валюты в целях удержания национальной валюты от излишнего укрепления после перехода от управляемого курса, который был до этого, к плавающему. Все это говорит о пике экономического развития Чехии.

Наихудшие показатели в рейтинге у Украины и Казахстана, которые на протяжении последних 12 месяцев только тратят свои резервы, не имея возможности их нарастить.

В целом же в период резкого падения цен на нефть, больше всего валютные резервы потеряли Азербайджан и Россия.  Больше всего конечно же потеряла Украина, но эти потери не связаны с падением цен на нефть.

Стоит отметить, что размер валютных запасов является индикатором финансово-экономического состояния государства, их эффективности и развитости. Низкие валютные запасы - слабые экономика и финансовый сектор. Максимум же ЗВР говорит, как правило, о финансово-экономическом пике.

2229 просмотров


Старости
Америка и Россия не знают, как играть друг с другом
Америка и Россия не знают, как играть друг с другом наша аналитика
Наша погода
Сегодня 18° / 9°
16 Апр 16° / 9°
17 Апр 18° / 11°
18 Апр 19° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8075 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

В Баку в ночном клубе избили официантку
Роухани ознакомился с новейшей военной техникой
Отравившихся школьников выписали из больницы
Россия поставляет в Армению стратегическое оружие А США…
КНДР показала новые ракеты
Пугавшая внучку американка получила три пожизненных срока
Александр Дугин: «Либерализм – это новый тоталитаризм» haqqin.az из Кишинева и Бухареста
Трамп дал волю военным
В Баку возможны грозы
Кризис на рынке недвижимости продолжается В каком направлении пойдут цены?
Въезд в Азербайджан дорого обходится американцам
Экс-министр Тофик Зульфугаров: «Начать нужно с закона об оккупации»
В Сальяне задержали криминального авторитета
Азербайджан быстрее всех потерял и быстрее всех накопил
Восточный Азербайджан во власти стихии Есть погибшие; обновлено
Россия испытала новую гиперзвуковую ракету
В Балакене нашли руины албанского храма
Стрельба в торговом центре в США
Власти Чечни потребовали извинений от «Новой газеты»
Бывший сирийский генерал: «Асад прячет химическое оружие»
Американская «супербомба» убила 80 боевиков
Нетаньяху возмущен дерзким убийством британки в Израиле
Массовые убийства журналистов в Мексике
Северная Корея готова нанести ядерный удар
Позиции Азербайджана вновь подверглись обстрелу
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться