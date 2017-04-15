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Экс-министр Тофик Зульфугаров: «Начать нужно с закона об оккупации»

Автор: Отдел информации 

Госпогранслужба Украины запустила сервис, с помощью которого  можно сообщать о людях, незаконно посетивших Крым.  "На официальном сайте ведомства создан и введен в действие информационный блок Стоп-лист, который позволяет гражданам на добровольных началах информировать правоохранителей о лицах, которые незаконно попали на временно оккупированную территорию АР Крым", - указывается на сайте.

Отмечается, что полученная информация будет использоваться как дополнительная при осуществлении пограничного контроля и принятия правового решения.

В беседе с haqqin.az украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что это полезная практика и для Азербайджана, особенно для составления базы нарушителей.

Возможно, в Азербайджане действительно стоит взять на вооружение опыт Украины, ведь оккупированные азербайджанские территории все чаще незаконно посещают граждане других государств.

В свою очередь глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя haqqin.az эту информацию отметил, что в каждой стране используется своя практика. Напомним, что именно МИД страны ведет свой «черный список» людей, незаконно побывавших в Карабахе.

«В Азербайджане нет отдельного ресурса, с помощью которого можно сообщать о посещении тем или иным лицом оккупированных территорий. Однако азербайджанские структуры неплохо справляются и получают всю необходимую информацию о нарушителях», - считает Х.Гаджиев.

Между тем бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров заявил haqqin.az, что начать нужно с принятия закона об оккупации. «Этот документ регламентировал бы все аспекты, связанные с армянской агрессией, оккупированными территориями и их посещением. Подобные законы есть в Украине и Грузии», - отметил Зульфугаров.

Что касается украинской практики, то, по мнению собеседника, здесь важен вопрос доказательной базы. «Думаю, что в дальнейшем внесение в «черный список» МИД Азербайджана будет происходить через судебные органы по запросу внешнеполитического ведомства страны», - полагает Зульфугаров.

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