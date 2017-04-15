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Въезд в Азербайджан дорого обходится американцам

Автор: Отдел информации 

Азербайджан, расположенный в юго-восточном уголке Европы, «сильно переоценивает свою популярность», требуя от граждан США 160 долларов за визу, пишет американское издание The Street.

Как отмечается в публикации, въезд американцев в большинство стран Европы бесплатный – за визу платить не нужно. Исключение составляют только четыре страны, в том числе Турция, но в этой стране виза для американцев стоит меньше 50 долларов. Далее идет Беларусь – от 50 до 100 долларов. Дороже всего гражданам США обойдутся визы в Азербайджан и Россию – где-то 160 долларов.

При этом в Казахстане, который авторы материала включили в Азию, визы для американцев бесплатные. 

Судя по всему, американские авторы сознательно или нет допустили серьезную ошибку. После того как в Азербайджане заработала система ASAN Visa, существенно облегчился въезд в страну для граждан более чем 80-ти государств. И в их числе США.

Как сообщили haqqin.az в МИД Азербайджана, согласно закону «О государственной пошлине», иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджанскую Республику, платят за однократную визу пошлину в размере 20 долларов. «Легкость использования ASANVisa коренным образом облегчила получение виз иностранными гражданами, в том числе гражданами США».

В свою очередь глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров отметил, что авторы статьи обработали не всю информацию, что свидетельствует об их непрофессиональном подходе к делу. «Действительно, раньше виза для граждан США стоила 160 долларов, но это было давно», - сообщил Багиров.

По его словам, для Азербайджана важен каждый турист, но вместе с тем, с коммерческой точки зрения американское направление для Азербайджана не приоритетно. Американцы любят путешествовать по своей стране, и у большинства даже нет загранпаспортов, уточнил эксперт.

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