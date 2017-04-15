В последние дни много новостей касается рынка недвижимости страны. Это и недавно подписанный указ президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно которому упрощается ипотечное кредитование, и сообщения о скором сносе «хрущевок», и учреждение социального жилья.

В беседе с haqqin.az эксперт по недвижимости Рашад Алиев заявил, что риск раскачки рынка недвижимости под воздействием некоторых факторов значительно возрос.

- Каково текущее состояние этого рынка и какие в связи с этим прогнозы?

- Стагнация пока что продолжается. О благополучных временах, как например, 2013 год, можно тоько мечтать. Что касается прогноза цен на недвижимость, то все зависит от того, какой промежуток времени мы рассматриваем и каким образом будут воздействовать на рынок некоторые факторы. Главным негативным фактором является, конечно же, текущая экономическая ситуация. Именно она определяет направление цен. Хотя не все так просто, как кажется. Например, несмотря на ожидание еще большего снижения цен, за последние месяцы мы этого почему-то не наблюдаем, хотя ценам есть еще куда падать. Дело в том, что на рынке присутствуют технические факторы, которые в той или иной мере воздействует на стоимость недвижимости.

Скажем, программа ипотечного кредитования, которая уже вызвала ограниченное оживление. В некоторых местах это привело к умеренному росту цен на отдельные типы квартир.

Ну и. разумеется, валютный кризис в начале этого года, который ограничил предложение на рынке, так как в этот период многие отказались от продажи недвижимости. Эти два фактора серьезно притормозили снижение цен.

- Бытует мнение, что население больше предпочитает вкладывать в недвижимость, нежели оставлять деньги на депозите в банках…

- Да, есть такие люди, однако их не так много. Этот этап мы прошли в 2015 и 2016 годах, когда из банковского сектора на рынок недвижимости потекли сотни миллионов манатов. На данный момент мы не видим того, чтобы на руках населения формировались большие объемы денежных средств, которые в конечном итоге пошли бы на рынок.

Ведь сейчас в центре внимания влияние сноса «хрущевок» на рынок. Все будет зависеть от того, какими темпами будет идти эта работа. Слишком высокий темп тоже может временно раскачать рынок.

- Каким образом?

- Судите сами. Тысячи выселяемых жильцов будут жить в арендованных домах. Следовательно, арендодатели неизбежно повысят цены. Рост аренды - это прежде всего рост доходности недвижимости. А это влияет на ее стоимость. Кроме того, из оборота выходят эти «хрущевки», следовательно, в соседних микрорайонах будет меньше желающих продавать квартиры. Тем самым снизится предложение на рынке по дешевому жилью. Все это может привести к росту цен в краткосрочном периоде.

Но тут сразу же встает вопрос среднесрочного периода. После возведения зданий появится много свободных площадей, которые пойдут на продажу. Получается два противоположных тренда.

- Но в любом случае получается, что снос «хрущевок» может привести к подорожанию жилья?

- Каких-либо фундаментальных оснований для роста цен нет. Доходы однозначно не растут, платежеспособный спрос падает, ожидания по рынку негативные. Но некоторые технические факторы в краткосрочном периоде могут способствовать подорожанию жилья.

Не стоит торопиться с выводами, ведь мы не знаем, какими темпами пойдут работы по сносу. К тому же строится социальное жилье, и в недалеком будущем начнется продажа квартир, а часть сделок будут осуществляться за наличные. Если эта программа заработает на 100%, то на рынок ежегодно будет поступать около 3000 квартир, что не может не оказывать давления на цены. К тому же было обещано, что цены будут ниже рыночных. Это станет мощным инструментом давления на рынок.

- Изменены некоторые правила по льготному ипотечному кредитованию. В частности, сумма кредита увеличена с 85 процентов до 90 процентов от стоимости жилья, выступающего в качестве залога. Это как-то повлияет на рынок?

- Думаю, что снижение первоначального взноса по льготному ипотечному кредитованию с 15% до 10% - это прежде всего социальная мера. На рынок это заметно повлиять не может.