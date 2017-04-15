Трамп дал волю военным

Администрация президента США Дональда Трампа призывает военачальников принимать больше самостоятельных решений в противоборстве с террористической группировкой "Исламское государство", пишет издание Wall Street Journal.

"В этом нет ничего официального, однако это начинает приобретать очертания. В среде командного состава есть понимание, что они способны сделать чуточку больше — так и есть", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника в министерстве обороны США.

Wall Street Journal отмечает, что при бывшем президенте Бараке Обаме комсостав часто жаловался на скрупулезное регламентирование их действий со стороны Белого дома, сейчас же военным говорят о наличии большей свободы в принятии решений — не советуясь с администрацией. По данным газеты, Трамп 13 апреля подчеркнул, что дает свободу действий Пентагону.